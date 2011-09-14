〔金砖国家〕9月13日股汇市收盘纵览

路透9月14日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月13日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.57%,报964.43点.

中国股市:沪综指周二收低1%,受中秋小长假期间外围市场因欧元区主权债务危机大跌拖累.分析师人士称,由于海外局势仍不明朗以及对未来上市公司业绩下滑的担忧,预计短期大盘下行压力仍然较大.沪综指.SSEC收报2,471.305点,跌26.448点或1.06%;今日沪市A股成交额继续缩量至517亿元人民币,上交易日为534亿.沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,724.2点,跌0.84%,成交量为159,511手. [.SSCN]

香港股市:适逢假期休市. [.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二即期汇价继续收跌,长周末期间欧债危机再趋升温,推动美元走强,人民币中间价受拖累开低,汇价延续调整态势.交易员认为,欧元区局势不稳导致非美货币近期走势偏弱,人民币受此影响暂难有上升动力,短期内或进入休整期.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水470点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3521元.[CNY/CN]

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印度股市:抹去早盘涨幅,连续第三天下跌,此前有关欧债危机恐升级为另一场银行业危机的忧虑打压欧洲市场.指标BSE指数.BSESN收低0.2%或34.40点,报16,467.44点,为两周最低收盘点位.指数盘中一度上扬1.6%,但随後下滑近0.8%.[.BO]

印度汇市:印度卢比挫至逾15个月低位,连续第七个交易日走软,因希腊债务违约忧虑加深,继续拖累印度和全球股市,资金流向美元.交易商称,企业买入美元,加上亚洲货币疲软,也打压了卢比.卢比兑美元INR=D2收报47.59/60,较周一收位47.22/23贬值0.8%.盘中曾触及2010年5月25日以来最低的47.6550.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,572.000点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收盘微升0.05%,报807.81点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX上涨0.13%,报30.2398;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.24%,报41.3400.

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巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跌0.25%至55,543点,该指数近来一直在54,000-58,000点的区间交投,上日在54,000点略上方寻获支撑.[ID:nS1E78C1ZD]

巴西汇市:巴西雷亚尔领跌拉美货币,欧洲主权债违约风险导致此间市场呈拉锯走势.雷亚尔兑美元BRBY下滑0.20%至1.7115,此前一度上涨0.33%但随後下滑多达0.71%.雷亚尔今日收盘价为12月17日以来最弱,之前七周都下跌,年内跌幅累计为3.04%.[ID:nS1E78C216].

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南非股市:三个交易日以来首度上涨,南非第二大银行FirstRand(FSRJ.J)收扬近3%,因其之前表示将派发特别股息.关于"金砖国家"可能购买欧元区主权债的报导激励风险偏好,但市场人士依然紧张不安.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI升0.8%至26,735.39点,综合指数.JALSH收高0.6%,报30,032.71点.[ID:nL5E7KD3BS][.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元从五周低点反弹上涨,因出口商入市买进,并且尾盘时段风险资产人气获得改善.1535GMT时,兰特兑美元报7.33,从周一纽约尾盘的7.4050走坚0.8%.[ID:nL5E7KD3BS][.JALSH](完)