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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 08:11 BJT

〔日本股市〕盘初受美股反弹提振小幅上扬,但涨势料短暂

路透东京9月14日电---日股日经指数周三盘初小幅上涨,此前美股反弹,因人们对欧洲领导人将很快采取行动来缓解希腊债务危机抱有憧憬.

日经指数.N225上涨0.2%,报8,631.44点.东证股价指数.TOPX持平于749.96点.(完)

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--编译 许娜;审校 张若琪

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