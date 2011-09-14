〔韩国股市〕开盘微跌,三星信用卡因售股消息而跳涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月14日电---韩股周三略微低开,因国际社会对欧元区债务危机的担忧升温,投资者仍持谨慎态度;但三星信用卡(029780.KS)跳涨近7%,之前有消息称其计划出售在Samsung Everland持股.[ID:nCN1963495]
0002GMT,韩国综合股价指数.KS11跌0.53%,报1,803.29点.(完)
--编译 李爽;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。