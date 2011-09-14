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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 08:15 BJT

〔韩国股市〕开盘微跌,三星信用卡因售股消息而跳涨

路透首尔9月14日电---韩股周三略微低开,因国际社会对欧元区债务危机的担忧升温,投资者仍持谨慎态度;但三星信用卡(029780.KS)跳涨近7%,之前有消息称其计划出售在Samsung Everland持股.[ID:nCN1963495]

0002GMT,韩国综合股价指数.KS11跌0.53%,报1,803.29点.(完)

--编译 李爽;审校 张若琪

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