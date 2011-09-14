〔中国经济〕商务部称企业海外投资整体来看机遇大于挑战--人民日报

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月14日电---中国人民日报周三援引商务部新闻发言人沈丹阳称,总体来看,全球经济形势对中国企业海外投资比较有利.鉴于中国 "走出去"企业面临的境外安全风险越来越大,加强风险防控体系建设是重中之重.
报导并援引商务部对外投资和经济合作司副司长王胜文表示,世界各国为应对危机出台了一系列刺激经济计划,发达国家致力于发展新能源等新兴产业,发展中国家加大铁路、公路、桥梁、港口等基础设施建设投入,这都为中国企业开展对外投资合作带来了新商机.
"因为市场有需求,中国企业的经营能力也在进一步提高,再加上国家大力支持企业'走出去',整体来看机遇大于挑战."沈丹阳说.
报导称,中国对欧盟的投资增速很快,今年上半年的增速接近100%,主要流向卢森堡、德国、意大利、荷兰、西班牙等国家.
沈丹阳表示,欧债危机并不是中国企业在欧投资大幅增长的主要原因.欧债危机发生前,中国企业对欧投资就已经大幅增长.今後,越来越多的欧盟国家、欧盟企业和老百姓会看到中国投资所带来的好处,中国对欧盟的投资仍然会保持较快增速.
沈丹阳并不认为中国企业海外并购失败率较高,但中国对外投资合作企业的跨国经营水平总体不高,国际化经验不足,风险防范意识不强,缺乏国际经营的复合型人才.
与欧美大型跨国企业相比,中国"走出去"的企业大多仍处于中低端行业,多数是传统的承建商,高科技含量和高附加值的主营业务不突出,缺乏核心竞争力.
报导援引商务部提供的数据,今年上半年,中国企业对外并购已交割90亿美元.
中国企业海外扩张欲望正越来越强.国际会计师行普华永道此前预计,下半年中国企业的境外并购活动将继续实现两位数的增长,届时会有更多的资源类交易及大额交易发生.[ID:nCN1899497](完)
--发稿 谢衡; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。