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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 09:14 BJT

〔中国股市〕周二融资买入较前日增加4.5%,兴业银行交易活跃

路透北京9月14日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额为

80,532万元人民币,较上交易日增加4.5%.标的证券兴业银行(601166.SS)融资买入额达

4,452万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,112,214 49,675 13,590

深圳证券交易所 1,318,622 30,857 13,428(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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