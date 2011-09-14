〔全球经济〕复苏料漫长而缓慢,进一步放松货币政策将加剧通胀--专家

路透北京9月14日电---债务危机令原本疲弱的全球经济复苏前景愈加难测,中国社科院亚太研究所所长李向阳预计,全球经济要经历漫长而缓慢的复苏.同时,若发达经济体进一步放松货币政策,那麽将加剧通胀风险.

李向阳在接受中国金融时报访问时称,美欧除非政府不作为,否则其陷入二次衰退的概率应不超过30%.不过,发达经济体可能无法避免未来多年的疲弱复苏态势,且这将令全球经济进入整体低增长的时期,滞胀风险加大.

"目前已经不仅仅是新兴经济体通胀压力加大,美欧通胀压力也都有不同程度的显现.如果发达经济体进一步放松货币政策,那麽这种风险将更大,"他指出.

关于发达经济体进一步放松货币政策可能带来的溢出效应,李向阳认为主要包括,加大新兴经济体的输入型通胀压力;转嫁债务令主权债务问题国际化;以及或将拉低总需求,从而打击新兴经济体出口.

国际对欧债危机的担忧在周二达到新高度,美国总统奥巴马敦促欧元区大国展现领导能力.有关希腊违约的谈论喧嚣尘上,而市场对意大利的压力益发升温.德国总理梅克尔试图平息有关希腊马上会违约或退出欧元区的说法,但梅克尔是否会和法国总统萨科齐发表共同声明尚不明确,这让市场上上下下.[ID:nCT0397906](完)