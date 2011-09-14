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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 08:23 BJT

〔芝加哥期市〕谷物期货微升,昨日因对供需形势担忧而重挫

路透悉尼9月14日电---美国谷物期货周三在亚洲早盘交易中略微上扬,收复昨日的部分失地.周二,对需求下滑和供应过剩的担忧导致多头结仓以及技术性卖盘,谷物期货收低.

12月玉米期货CZ1涨0.3%至7.25-1/2美元,周二跌逾3%至三周半低点.12月小麦期货WZ1微升,至每蒲式耳7.04-1/2美元,略超五周低位,上日亦挫低逾3%.

11月大豆期货SX1小涨0.02美元至每蒲式耳13.94-1/4美元,收复上日近半跌幅.

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