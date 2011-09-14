〔芝加哥期市〕谷物期货微升,昨日因对供需形势担忧而重挫

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼9月14日电---美国谷物期货周三在亚洲早盘交易中略微上扬,收复昨日的部分失地.周二,对需求下滑和供应过剩的担忧导致多头结仓以及技术性卖盘,谷物期货收低.
12月玉米期货CZ1涨0.3%至7.25-1/2美元,周二跌逾3%至三周半低点.12月小麦期货WZ1微升,至每蒲式耳7.04-1/2美元,略超五周低位,上日亦挫低逾3%.
11月大豆期货SX1小涨0.02美元至每蒲式耳13.94-1/4美元,收复上日近半跌幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。