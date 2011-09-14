《中国报摘》--其他报纸重要消息9月14日(I)

**上海证券报**

--中国财政部发布"关于编报2012年中央国有资本经营预算建议草案的通知"称,明年将重点推动中央企业兼并重组,推动国有经济布局的战略性调整和国有经济产业结构的进一步优化.

--"全国农业机械化发展十二五(2011-2015年)规划日前由农业部正式发布,规划提出,到2015年农机总动力达到10亿千瓦,农机化率提升到60%以上.

--八一钢铁(600581.SS)公告称,拟发行至多12亿元人民币公司债,期限三年,票面利率预设区间为6.25%-6.95%.

--接近保监会的知情人士透露,中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下的平安寿险日前收到保监会发出的能力确认函,中国平安由此成为业内首家获得私募股权投资(PE)、不动产双牌照的险企,据平安寿险去年末的总资产计算,其向上述两个领域的投资规模合计可达1,100亿元.

**人民日报**

--中国国务院总理温家宝周二在中南海紫光阁会见法国国务部长兼外交和欧洲事务部长朱佩时称,当前世界政治、经济、安全形势面临严峻复杂的局面,维护和平、促进发展的任务十分艰巨.

--中国商务部新闻发言人沈丹阳表示,要辩证地看待欧美债务危机对全球投资的影响.总体来看,全球经济形势对中国企业"走出去"比较有利.

--中国银监会公布的统计数据显示,截至今年6月末,全国已组建新型农村金融机构615家,其中369家设在中西部省份.

**第一财经日报**

--香港金管局高级顾问穆怀朋表示,香港人民币离岸市场建设,将遵循"一币两制"的原则方向,推动香港成为人民币结算中心;他预计,3-5年内,香港将出现人民币、美元和港元三足鼎立的局面.

**21世纪经济报 道**

--空缺九个月的一汽集团总经理人选终于敲定,原一汽集团副总经理许宪平将升任总经理.

--知情人士透露,福特(F.N)将耗资16亿美元在中国建第四工厂,有望落户江西南昌.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/邵晓忆; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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