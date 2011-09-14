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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 08:22 BJT

〔中国个股〕中国建筑前八月房地产销售额614亿元,同比增近七成

路透上海9月14日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周三称,1-8月公司地产销售额为614亿元人民币,同比增长67.6%;同期销售面积466万平方米,同比增幅为29.2%.

刊登在上海证券交易所的简报显示,期内该公司新购置土地储备1,743万平方米,截至8月末土地储备为6,648万平方米.

建筑业务方面,中国建筑1-8月新签合同额为5,437亿元,同比增长55.6%;施工面积43,437万平方米,增长37.8%;新开工面积12,207万平方米,同比增27.2%;竣工面积1,953万平方米,同比增16.4%.

中国建筑中报显示,得益于房建、地产等业务的快速增长,公司上半年实现净利润65.29亿元,同比增长40.9%,每股收益达0.22元.控股股东中国建筑工程总公司并称,拟在未来12个月内,以自身名义继续增持公司股份累计不超过2%.[601668.SS-CMN]

中国建筑周二收报3.48元,最近一个月累计小跌1.69%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 周晓峰; 审校 黄凯

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