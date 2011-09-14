(重发)〔东京汇市〕欧元兑美元守住温和涨幅,关注欧盟领导人电话会议

(重发以补上遗失段落)

* 料暂无利空之虞,之後还将面临更多阻力

* 有关金砖国家将购买欧盟国家公债的传言或带来支撑

* 日圆兑欧元和美元上涨

路透悉尼9月14日电---欧元兑美元周三亚洲交易时段守住温和涨幅,因欧元空头削减空仓,以防欧盟领导人在今日稍晚召开的电话会议上,就希腊问题意外取得进展.

欧元兑美元EUR=现报1.3690美元,上涨逾0.01美元,此前德国、法国和希腊官员表示,他们将于1600GMT左右召开电话会议.欧元兑美元在纽约时段曾高见1.3739美元,当时1.3700美元上方的停止单被触发.

投资者一直在担心希腊违约前景,希腊未能达到欧盟和国际货币基金组织(IMF)在救援协议中要求的财政目标,令违约前景已变得益发有可能.

市场目前对希腊至少能收到下笔救援款,从而暂时延缓违约抱有希望.不过,交易商实在是太了解欧盟曾让人失望过.

"这次电话会议至少能让市场镇定下来...或许还能带来24小时的宽慰.不过也就这样了."Westpac资深外汇策略师Sean Callow说道.

"障碍太多."他并称预计下周意大利债信评级会遭下调.

市场还在关注法国银行业因其希腊债务风险敞口而遭遇评级调降的可能.

欧元兑美元本周稍早跌至七个月低点1.3499,且两周来已经下挫约6%.

支撑位在1.3557和1.3495,阻力位在100周移动均值1.3738.若突破该水准,或将测试1.3900附近的关键阻力位,此为1.4550至1.3494走势的38.2%费波纳奇回档位.

金砖国家(BRICS)--巴西、俄罗斯、印度、中国和南非--可能为欧元提供一定支撑,这些国家正就购买欧元计价债券进行初步谈判.[ID:nCT0397916]本周稍早欧元出现反弹,因报导称意大利已请求中国大量购买其公债,不过之後意大利官员对此给予否认.

日圆兑美元及欧元小幅上涨,显示投资人仍对于承担风险保持审慎.

在瑞士上月出手干预瑞郎之後,投资人也对日本可能进行干预保持警戒.在瑞士央行采取积极行动阻升瑞郎之後,日圆成为避险资金的主要去处.

美元指数.DXY小涨至77.069,周二则是下跌0.6%.美元兑日圆JPY=下跌至76.95,但仍守在过去三周的波动区间76.40-77.85.

今日稍晚将公布美国生产者物价及零售销售数据,欧洲方面则将公布工业生产数据.若这些数据表现疲软,可能会出现进一步的避险操作.(完)

--编译 许娜/程琳/王兴亚/张明钧/艾茂林/郑茵

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