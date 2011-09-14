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宏观经济 | 2011年 9月 14日 星期三 09:05 BJT

《美国重要政经日程》--9月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布8月生产者物价指数(PPI)数据.

1230 - 商务部公布8月零售销售数据.

1230 - 农业部公布一周全球稻米价格报告.

1230 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布月度大豆压榨报告.

1400 - 商务部公布7月企业库存数据.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据.

1700 - 财政部标售30年期公债.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 许娜;审校 高琦

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