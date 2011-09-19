《交易视点》中国债市收益率6%的AAA级短融进一步上行空间已不大--中金

路透上海9月19日电---中国大型投行--中金公司最新中国信用策略周报认为,AAA级短融收益率达到6%以上已具有很高的投资价值，未来继续上升的空间有限，投资者可加大配置力度。

**银行间：6%的AAA级短融上行空间已不大**

在回购利率回落的情况下，上周短融收益率不仅没有下降，而且升幅显着高于中票，AAA级短融首次突破6%。导致短融收益率的快速上升有两方面的原因：

一是托管场所的变更，9月1日起所有的新发短融托管场所从中债登移至清算所，而清算所短融普遍比中债登高出25bp以上，两个市场差异消除的快慢将取决于清算所的开户进程和仍托管在中债登的短融到期情况；

二是新发AAA 级短融大幅增加。在发行利率达到6%的情况下，AAA级发行人仍愿意发行短融，一方面是为了对到期的短融进行滚动融资，表明企业对债券融资的依赖性在增强；另一方面说明即使AAA级发行人从银行获得下浮10%的贷款利率也十分困难。

我们认为AAA级短融收益率达到6%以上已具有很高的投资价值，未来继续上升的空间有限，投资者可加大配置力度。

首先，AAA 级短融收益率不太可能超过1年期贷款基准利率，6%加上发行费用与目前的贷款基准利率已十分接近。

其次，今年7天回购利率的月均值最高也不超过6%，对于货币市场基金而言，AAA级短融的收益率相对于现金回报率已具有足够的保护空间和吸引力。

虽然AA级短融达到7%以上也是历史新高水平，但我们认为相对价值依然不如AAA级，因为如果未来流动性改善，後者收益率下降的空间会更大。

上周新发短融中，推荐AAA级长电和华能，AA+级南玻和AA 级北电，均能达到投资级。本周新发中票整体信用资质在同评级发行人中都不占优，相对较好的是5年期AA+中南开。

**交易所：股市资金进入债市，首选2-3年高等级债券**

上周交易所资金面保持宽松，高低评级个券走势继续分化，但分化形式由之前的收益率同时上升、高评级比低评级上升幅度小转变为高评级收益率开始回落、低评级继续上升。

交易所高等级债券在绝对收益率仍低于银行间的情况下，先于银行间出现回落，主要与近期股市的持续下跌有关，新增需求可能主要来源于股票型和混合型基金，债券型基金参与的可能性不大。

与之前股市避险资金多参与高收益品种不同，本次则是高评级品种收益率出现回落，反映市场对于高低评级品种相对价值的认识已经发生变化。

对于配置型机构，银行间市场仍然较交易所更具吸引力，而对于不能

参与银行间市场的投资者，推荐配置2-3年的高等级公司债及分离债，在未来半年收益率升幅不超过50bp的情况下，年化回报大多可以达到4-6%。

9月以来名流债回售收益率突破10%，成为中国债券市场首支收益率突破10%的信用债，我们依然推荐其相对投机价值，但不适合风险承受能力弱的投资者参与。

上周公司债重启发行，八钢债在近期发行的钢铁类公司债中信用资质中上，期限适中可回购，发行利率创新高，建议可适当配置。

**海龙短融评级下调为A-2**

上周有两家发行人公告了评级调整，其中海龙主体评级被下调两档至A-，其发行的短融评级下调至A-2。

自海龙08年开始发行短融以来，我们注意到其基本面状况的恶化，曾经于09年11月将其评分由4-下调至5+。今年6月初由于公司财务状况恶化明显且被证监会立案调查，我们进一步将其评分下调至5，之後联合将其列入了评级观察名单，本次正式进行了评级下调。

考虑到公司最新的财务情况进一步恶化，而且评级公司评级下调幅度较大，公司实际流动性状况可能已经弱于账面表现，我们将其评分下调至5-。

尽管海龙本身的资金链情况可能已经非常不乐观，但海龙短融最终是否实际违约还有赖于主承是否支持，股权转让进展是否顺利等因素。不过考虑到海龙是历史上非常少见的评级低于A-1的短融，该评级下调会进一步加剧整个市场的违约风险担忧，从而加大中低等级债券的估值风险。

华晨汽车评级展望由稳定调整至正面，未来评级有上调至AA+的可能。我们认可10年以来公司盈利和经营现金流的改善，目前公司经营现金流产生能力已与评分3-的发行人较可比，将公司评分由4+上调至3-。

过去汽车行业的评级分布呈现“两头多，中间少”的特征，AA+评级很少，经过近两年的评级上调这一现象有所改观，目前能达到中金投资级的除吉利外评级都已达到AA+级或即将达到AA+级以上.(完)

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