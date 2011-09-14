阿盟国家呼吁叙利亚结束暴力

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗9月13日电---阿盟国家周二呼吁叙利亚“即刻改变”，并结束暴力活动。
阿盟国家外长在声明中称，叙利亚领导层亦必须开展全国对话，以解决冲突。
他们说：“叙利亚目前的局势依然非常严峻，为停止流血冲突并防止人们遭遇更多暴力活动，必须立即出现变化。”
外长们呼吁叙利亚当局执行阿盟秘书长纳比勒・阿拉比(Nabil el-Araby)上周访问大马士革期间与叙利亚当局达成的措施，尤其是关于停止暴力行径的问题。
阿拉比在大马士革曾对记者表示，他与叙利亚总统阿萨德讨论了停火，释放因政治问题被拘押的人、允许阿盟调查团访问叙利亚等问题。他表示，阿萨德作出回应，但未透露更多细节。
只有镇压活动停止，阿盟代表团才会访问叙利亚。
声明未提到拒绝美国单边制裁叙利亚的一项决议。
主持会议的卡塔尔首相谢赫・哈马德・本・贾西姆・本(Sheikh Hamad bin Jassim)表示，阿盟国家希望叙利亚冲突能在内部或通过阿拉伯国家解决，而非由国际社会介入。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
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