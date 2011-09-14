《中国股市盘前看点》--9月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区7月工业生产;美国8月PPI和零售销售等
--美国财长盖特纳参加一个CNBC主办的论坛
**宏观经济及政策面**
--中国商务部新闻发言人沈丹阳表示,要辩证地看待欧美债务危机对全球投资的影响.总体来看,全球经济形势对中国企业"走出去"比较有利.
--中国社科院亚太研究所所长李向阳表示,预计全球经济要经历漫长而缓慢的复苏,美欧除非政府不作为,否则其陷入二次衰退的概率应不超过30%.
**重点行业和公司**
--上证报报导,中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下的平安寿险获得PE(私募股权投资)和不动产投资牌照,险企首家.[ID:nCN1963507]
--中国建筑(601668.SS)1-8月地产销售额为614亿元,同比增长67.6%;同期销售面积466万平方米,同比增幅为29.2%.[ID:nCN1963601]
--北京房地产交易管理网数据显示,中秋小长假期间,北京楼市成交量再陷入低谷,9月10日-12日商品住宅合计总签约407套,创历年来小长假成交量新低.
**海外动向**
--美国股市周二收涨,投资者购买近期受创的股票,押注欧洲领导人很快将采取行动遏制希腊债务危机扩散.道琼工业指数收高44.73点,或0.4%,报11,105.85.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC下档重要支撑位于前期低点2,437附近.(完)
--整理 周晓峰; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。