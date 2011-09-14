《中国债券市场每日交易备忘》--9月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部300亿元人民币一年期固息国债9:30-10:30招标,中标利率预测均值为3.83%
中船重工集团40亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级:AAA),主承销商建行和中金公司
长江电力(600900.SS)65亿元一年期短融簿记建档(主体评级:AAA),主承销商建行和农行
广西有色金属集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级:AA),国开行和南京银行主承
中铁二十三局2.9亿元一年期短融簿记建档(主体评级:AA),主承销商民生银行
绍兴中国轻纺城4亿元一年期短融簿记建档(主体评级:AA),主承销商浦发银行
南玻(000012.SZ)(200012.SZ)7亿元一年期短融簿记建档(主体评级:AA+),建行和招行主承
机械工业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级:AAA),主承销商民生银行
中国节能环保集团13亿元五年期中票簿记建档(主体评级:AAA),主承销商广发银行和兴业银行
湖南湘投集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级:AA),主承销商华夏银行
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二、新债上市:
中国人民银行100亿元一年期央票1101070,参考收益率3.5840%
重庆水务资产经营公司8亿元五年期中票1182248,票面利率6.65%
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三、缴款:
央行100亿元一年期央票1101070,发行价96.54元
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四、还本付息:
中国石化集团100亿元一年期短期融资券1081309到期兑付,票面利率2.85%
工商银行(601398.SS)90亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息债(七天回购基准)050503付息,利差1.05%
浙商银行7亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债062001付息,票面利率4.25%
工商银行(1398.HK)58亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1005001付息,票面利率3.90%
工商银行162亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1005002付息,票面利率4.10%
河北钢铁集团12.6亿元七年期投资人选择权(5+2)浮息中票(一年定存基准)1082159付息,基本利差1.40%
河北钢铁集团37.4亿元七年期投资人选择权(5+2)固息中票1082160付息,票面利率4.15%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国银监会日前发文在列举"人人贷"的七大问题和风险同时,要求银行业金融机构务必
建立与人人贷中介公司之间的"防火墙",严防民间借贷风险向银行体系转移.[ID:nCN1962145]
国家统计局9/18公布8月房地产价格统计信息
9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)
============================================================================(完)
--整理 边竞; 审校 曲伟治
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。