《外汇专栏》日本出口商处境不佳,或需要央行出手干预汇市

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeremy Boulton; 编译 李爽

路透伦敦9月13日电---日本上半财年将在9月31日结束,可能激励日本当局出手干预汇市以压低本币.日圆兑欧元和英镑目前都盘旋在2011年高位附近.

如果日本央行8月4日的干预举措是一次平滑操作,那麽起初可以说相当成功.之後美元兑日圆很少跌破8月4日所及低点76.96日圆.

然而,从更广泛的角度来看,日圆在升值,这令日本出口商感到担心,他们或许会祈祷央行在其结账前采取行动.

由于日本与英国和欧洲的贸易额较大,若日圆在半财年结束前升至2011年高位,可能会说服当局采取行动.

毕竟财务省为了遏制日圆升势所采取的其他货币政策举措效果不大.

瑞士央行压制瑞郎的政策取得成功,也可能影响到日本央行和财务省.

尽管经济学家和分析师认为,有充分的理由可以解释日本央行不模仿瑞士央行做法的原因,但似乎规模对市场还是至关重要的.外汇交易商没有挑战瑞士央行买入大量外汇以支撑欧元/瑞郎的承诺.

若日本央行视此为成功的迹象,那麽其可能会得出结论,认为有必要抛售更大规模的日圆,才能改变市场对日圆的热情.

日本央行或许不想象瑞士央行那样明确设定底线,但可能希望通过互换市场进行干预--瑞士央行决定在自己的外汇战争中引爆毁灭性武器之前,这项政策一度执行有效.

无论日本当局采取什麽举措,持仓数据暗示,日本央行取得短期成功的可能性较大.商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,投机客所持日圆多头相当于50亿美元.

若日本央行抛售日圆,投机客最初可能会轧平头寸,以保持获利.但倘若日本央行可以有效地削弱日圆,投机客将需止损.

挤出投机的机率或许不足以促使日央行付诸行动,但在半财年末前,为出口商提供较好的保值汇率以改善其账面的动机或许能促成央行行动.

虽然日本当局经常声明干预是由汇率剧烈波动或与基本面脱节所致,但许多交易商认为,干预行动往往是为了削弱日圆,为出口商提供买进机会.

2011年8月和2010年9月那两次大举抛售日圆的干预,在出口商拿到大量订单後似乎很快就失效.

当局即将干预的另一个可能迹象是,日本投资者上周大举买入外国债券.以前,在当局干预前也出现过类似的资本流动.

如果日本央行果真采取行动削弱日圆,或许不仅会挤出投机客,还会在关键时刻增加出口商获利.

如果希望持续进行平滑操作,那麽更多的干预举措也许还会取得相对成功的效果.(完)