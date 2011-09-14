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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 09:50 BJT

《达沃斯论坛》中国有能力有信心继续保持经济持续增长--总理

路透北京9月14日电---中国国务院总理温家宝周三表示,中国有能力也有信心继续保持经济持续增长,国际国内形势并没有改变中国经济发展的基本面.

他在大连出席夏季达沃斯论坛时并称,要使最终需求成为拉动经济增长的强劲动力,继续建立扩大消费需求的长效机制.

不过,他也指出,中国发展中不平衡不可持续的问题仍然突出.

中国今年上半年国内生产总值(GDP)同比增长9.6%;1-8月社会消费品零售总额同比增长16.9%.(完)

--发稿 李文科/李然/钟华; 撰写 尹嫄婷; 审校 张喜良

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