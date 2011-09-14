《达沃斯论坛》中国有能力有信心继续保持经济持续增长--总理

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月14日电---中国国务院总理温家宝周三表示,中国有能力也有信心继续保持经济持续增长,国际国内形势并没有改变中国经济发展的基本面.
他在大连出席夏季达沃斯论坛时并称,要使最终需求成为拉动经济增长的强劲动力,继续建立扩大消费需求的长效机制.
不过,他也指出,中国发展中不平衡不可持续的问题仍然突出.
中国今年上半年国内生产总值(GDP)同比增长9.6%;1-8月社会消费品零售总额同比增长16.9%.(完)
--发稿 李文科/李然/钟华; 撰写 尹嫄婷; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选