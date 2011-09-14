〔新债招标〕中国一年期固息国债利率3.90%,高于此前预期--业内人士

路透上海9月14日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币一年期固息国债中标利率为3.90%,高于此前3.83%的市场预测均值.

业内人士并透露,此次边际(最优)中标收益率为3.95%.首场投标倍数为2.08倍.此前市场预测区间为3.78%-3.90%.

本期债为财政部今年第20期记账式附息国债,到期一次还本付息,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

本期国债9月15日开始发行并计息,9月19日发行结束,并从9月21日起上市交易.(完)