《热点透视》向富豪徵收一次性财富税,或能助意大利摆脱困境

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撰稿 Hugo Dixon 编译 程琳

路透伦敦9月13日电---向富豪征税或许能帮助意大利扭转局面.如意大利裕信银行(UniCredit)前任老板Alessandro Profumo提议过的,一次性徵收4,000亿欧元财富税,意大利债务问题就会迎刃而解,进而帮助扭转整个欧元区的危机.意大利人十分富有,缴纳这点税不在话下.他们当然无权要求实际上比他们穷的德国人帮忙.但只有先赶走意大利总理贝鲁斯柯尼,这一构想才有希望得到落实.

意大利企业家,包括企业游说组织Confindustria的主管,对Profumo的财富税设想的反应出奇地好.部分原因是,因为国内股市债市齐齐大跌,意大利人实际上每周都在缴纳财富税.最新颁布的财政瘦身计划没能扭转市场颓势,甚至连有关意大利请求中国购买其公债的媒体报导也无济于事.因公债标售结果糟糕,之後意大利公债收益率(殖利率)9月13日再度上涨.

因此,对一些意大利富人而言,长痛不如短痛.4,000亿欧元财富税可以把公共债务与国内生产总值(GDP)之比从120%降至100%以下.这将改变市场心理,股市和债市或将反弹,由此间接带给投资者的收益可能超过其在财富税上的负担.

此外,意大利人真的相当有钱,完全能救自己的政府于水火之中.意大利央行最新数据显示,2009年意大利人财富净值为8.6万亿(兆)欧元,相当于GDP的566%,超出德国人2008年6.1万亿欧元的财富净值(相当于GDP的246%).就算财富税主要落在最富裕群体的头上,按10%的税率连收几年,应该也能达到目标.

Profumo不仅仅是推出了财富税这个想法,他还希望进入政界,在一个联合政府中实现这一构想,不过前提是贝鲁斯柯尼下台才行.而悲哀的是,尽管司法丑闻缠身且经济管理不善,但贝鲁斯柯尼仍然不倒.(完)