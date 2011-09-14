〔路透调查〕上周美国原油库存料第二周下降,受热带风暴Lee影响

路透9月13日电---周二公布的路透调查显示,上周美国原油库存料连续第二周下降,此前热带风暴Lee迫使墨西哥湾的石油生产中断.

路透访问了13位分析师,预计9月9日止当周原油库存减少310万桶.

根据路透基于美国政府数据所做预估,从9月3日-9日,热带风暴Lee导致近500万桶的石油生产关闭.该风暴于9月4日登陆墨西哥湾沿岸,但近海地区恶劣的天气状况持续数日,并破坏了重启生产的努力.

"我们预计,上周美国国内原油日均产量约达540万桶,较此前四周平均水准下降21万桶,"Standard Bank的分析师James Zhang称.

分析师预计,上周炼厂产能利用率下降0.8个百分点.

美国石油协会(API)周二公布报告显示,上周美国国内原油库存减少510万桶,馏分油库存微增6.7万桶,汽油库存增加280万桶,炼厂产能利用率下滑1.8个百分点.

美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT公布一周石油库存报告.

根据本次路透调查,9月9日止当周汽油库存料下降50万桶,因劳工节假期过後,驾车出行需求增加.

此外,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加70万桶.(完)