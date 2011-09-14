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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 09:05 BJT

〔中国新债〕南通综艺投资下周三将发行7亿元中期票据,期限五年

路透上海9月14日电---中国江苏南通综艺投资有限公司周三公告称,将于下周三(21日)招标发行

7亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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南通综艺投资 7 7 5 9/21簿记建档 兴业银行 AA- 9/22 9/23

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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