日本弃核能成本将高达2,800亿美元--绿色和平

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称，希望特朗普带领的美国政府恢复与欧盟的自由贸易谈判
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京9月12日电---绿色和平周一称，日本若用风能和太阳能替代核能，2020年前需要新增投资2,800亿美元，并呼吁日本政府确保未来发电安全。
报告发表于日本国内就核能未来进行激辩之时。
本月初上台的日本首相野田佳彦称，一旦受损核反应堆通过安全检查，并获得当地群众的理解，政府希望重启关闭的核反应堆。
日本国内约七成人反对使用核能，认为有必要寻找其他能源来源，尽管其成本可能很高。
由于公众担忧加深，日本54座核反应堆中，目前仅有11座经维修检查後尚在运行。这意味着，日本核能仅有20%投入使用。太阳能和风能约占日本发电量的1%。
绿色和平还称，随着技术进步，太阳能发电成本将降至颇具竞争力的水平。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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