〔美国个股〕分析师料高盛第三季蒙受严重投资亏损,下调获利预估

路透9月13日电---Atlantic Equities公司的一名分析师预计,美国最大投资银行高盛(GS.N)的投资与信贷部门第三季或遭遇严重亏损,他并大幅调降高盛该季的获利预估.

华尔街分析师最近纷纷下调高盛展望,Atlantic Equities的Richard Staite也不例外.他是专业评级机构Starmine评出的五星级分析师,在追踪高盛的23位分析师中名列第一.

本月稍早时,花旗、Oppenheimer、Robert W. Baird、野村和Collins Stewart的分析师也针对高盛表达了同样的担忧.

Staite在客户报告中称,"若市场维持在当前水平,则预计按公允价值计,高盛的principal investments部门将蒙受16亿美元亏损."

他并将高盛第三季每股盈馀(EPS)预估从2.96美元下调至0.07美元,高盛股价目标也调低15美元,至140美元.

他预计,高盛在中国工商银行(601398.SS)持股将亏损4亿美元,其规模150亿美元的私募股权投资料进一步亏损12亿美元.

Staite预计高盛将回购15亿美元股票.他维持对该公司的"中性"评级.

此外,摩根士丹利在客户报告中称,受欧债危机和衍生品立法相关不确定性影响,高盛近期获利存在风险.

高盛年内股价已经跌去逾三分之一,周二在纽约证交所收报104.09美元.(完)