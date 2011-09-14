〔美国个股〕分析师料高盛第三季蒙受严重投资亏损,下调获利预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月13日电---Atlantic Equities公司的一名分析师预计,美国最大投资银行高盛(GS.N)的投资与信贷部门第三季或遭遇严重亏损,他并大幅调降高盛该季的获利预估.
华尔街分析师最近纷纷下调高盛展望,Atlantic Equities的Richard Staite也不例外.他是专业评级机构Starmine评出的五星级分析师,在追踪高盛的23位分析师中名列第一.
本月稍早时,花旗、Oppenheimer、Robert W. Baird、野村和Collins Stewart的分析师也针对高盛表达了同样的担忧.
Staite在客户报告中称,"若市场维持在当前水平,则预计按公允价值计,高盛的principal investments部门将蒙受16亿美元亏损."
他并将高盛第三季每股盈馀(EPS)预估从2.96美元下调至0.07美元,高盛股价目标也调低15美元,至140美元.
他预计,高盛在中国工商银行(601398.SS)持股将亏损4亿美元,其规模150亿美元的私募股权投资料进一步亏损12亿美元.
Staite预计高盛将回购15亿美元股票.他维持对该公司的"中性"评级.
此外,摩根士丹利在客户报告中称,受欧债危机和衍生品立法相关不确定性影响,高盛近期获利存在风险.
高盛年内股价已经跌去逾三分之一,周二在纽约证交所收报104.09美元.(完)
--编译 艾茂林;审校 郑茵
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