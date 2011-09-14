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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 09:17 BJT

〔台湾股市〕开高,宏达电和鸿海精密等电子股领涨

路透台北9月14日电---台湾股市周三开高0.87%,追随美股涨势,宏达电(2498.TW)和鸿海精密(2317.TW)等电子权值股领涨.

加权股价指数.TWII开盘报7,455.50点,自前一交易日下跌2.88%後反弹.

台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股大幅卖超149.76亿台币,上交易日为买超27.50亿.[ID:nCT0397758].(完)

--编译 许娜;审校 张若琪

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