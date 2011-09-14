〔台湾股市〕开高,宏达电和鸿海精密等电子股领涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月14日电---台湾股市周三开高0.87%,追随美股涨势,宏达电(2498.TW)和鸿海精密(2317.TW)等电子权值股领涨.
加权股价指数.TWII开盘报7,455.50点,自前一交易日下跌2.88%後反弹.
台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股大幅卖超149.76亿台币,上交易日为买超27.50亿.[ID:nCT0397758].(完)
--编译 许娜;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。