〔中国新债〕财政部将于下周三招标发行300亿元国债,为10年品种续发

路透上海9月15日电---中国财政部周四公告称,将于下周三(21日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行300亿元人民币固息国债,为今年第19期10年品种续发.

刊登在财政部网站的通知称,是次续发行的300亿元国债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

9月21日上午9:30-10:30为竞争性招标时间.当日第19期国债停止交易一天.本次续发行部分国债,从9月22日开始续发行,26日续发行结束.续发行部分从28日起与原发行部分合并上市交易.

是次国债续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与19期相同,从2011年8月18日开始计息;票面利率3.93%,按半年付息.

中国财政部于8月17日招标发行了今年第19期国债,期限10年.(完)

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