〔欧洲个股〕法兴银行CEO反驳市场对法国银行业欧债敞口的担忧--FT

路透伦敦9月14日电---法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)首席执行官乌代阿(Frederic Oudea)在接受金融时报采访时,反驳了市场对法国银行业的悲观看法.

对国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德近期有关紧急重整欧洲银行资本的呼吁,乌代阿未予考虑.欧元区主权债敞口近来给欧洲银行业造成冲击.

"我不认为(银行)会因欧元区债务问题陷入困境,或是真的亏损."乌代阿在采访中表示.采访是在周一欧元区银行股大跌之前进行的.乌代阿也承诺法兴将加快资产剥离并削减成本,在2013前释放出40亿欧元资金.

"如果你重新看看大型银行的数据,它们拥有产生利润与补偿亏损的能力.因此我真的不认为,大银行有资本重整的迫切需求."

法国的银行是希腊主权债务的最大持有人之一,其中尤以法国巴黎银行(BNPP.PA)为甚.该行近期虽已减持,但手中敞口仍超过40亿欧元.

乌代阿强调,法国兴业银行所持敞口与其资本相比是比较小的,称其欧元区敞口"较低、正在下降而且可控."该行当前所持希腊敞口为11亿欧元.

"我认为,我们是资产负债表最安全的银行之一."乌代阿补充称.(完)