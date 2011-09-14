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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 09:36 BJT

〔国际油市〕美国原油期货持于六周高位附近,因API原油库存减少

路透新加坡9月14日电---美国原油期货周三在六周高位附近持稳,此前美国石油协会(API)数据显示美国原油库存减少,帮助美国原油期货缩减相对于布兰特原油期货的贴水水平.

美国原油期货CLc1跌0.12美元至每桶90.09美元,周二一度触及8月4日来日内高位90.52美元.布兰特原油期货LCOc1攀升0.38美元至112.27美元.

布兰特原油现在较美国原油期货升水约22美元,上周曾触及逾27美元的纪录高位.

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