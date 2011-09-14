〔国际油市〕美国原油期货持于六周高位附近,因API原油库存减少

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月14日电---美国原油期货周三在六周高位附近持稳,此前美国石油协会(API)数据显示美国原油库存减少,帮助美国原油期货缩减相对于布兰特原油期货的贴水水平.
美国原油期货CLc1跌0.12美元至每桶90.09美元,周二一度触及8月4日来日内高位90.52美元.布兰特原油期货LCOc1攀升0.38美元至112.27美元.
布兰特原油现在较美国原油期货升水约22美元,上周曾触及逾27美元的纪录高位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。