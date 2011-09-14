安哥拉小姐荣获环球小姐桂冠

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文由路透中文网编译提供)
路透9月12日电---安哥拉小姐洛佩斯（Leila Lopes）周一荣获环球小姐桂冠。来自安哥拉本格拉的洛佩斯是一名商科学生，她以美貌和聪慧赢得了评委的肯定。
在巴西圣保罗环球小姐总决赛现场，25岁的洛佩斯和第二名乌克兰小姐Olesia Stefanko含笑拥抱，然後她感觉花冠已经小心地戴在自己的头上。
稍早在竞赛中当她被问及，如果能的话，她愿意对外表做哪些改变，洛佩斯回答称她对自己感到满意。
“我认为自己是一名秀外慧中的女性，”她告诉评委和观众，“我从我的家庭学到了很多很棒的原则，我将在今後的人生中努力践行他们。”
洛佩斯获得了第60届环球小姐冠军殊荣。
每年一度的选美比赛受到全球数百万电视观众的关注，选手参加从泳装到晚礼服等一系列竞赛单元。她们还必须回答苛刻的问题，向评委展现自己的特质。
大赛评委包括赛车手凯斯壮纳维斯（Helio Castroneves）、女演员福克斯（Vivica A. Fox）以及华裔女主播宗毓华（Connie Chung）等人，他们为各位选手在不同竞赛单元进行打分，从16名佳丽中挑选最佳的五名，最终入选前五位的参赛者还包括来自中国、菲律宾和巴西的小姐。本次大赛总计吸引了89名美女参加角逐。
颁奖礼由美国电视名人Andy Cohen和Natalie Morales共同主持。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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