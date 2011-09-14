〔表格〕亚洲开发银行对亚洲经济成长和通胀的预测

* ADB下调亚洲发展中经济体2011年GDP增长率预估至7.5%,2012年调降至7.5%(前次预估分别为7.8%和7.7%)

* 预计今明两年平均通胀年率分别为5.8%和4.6%(此前预估分别为5.3%和4.6%)

* 预计中国今明两年经济增长率分别为9.3%和9.1%(前次预估分别为9.6%和9.2%)

* 预计印度今明两年经济增长率分别为7.9%和8.3%(前次预估分别为8.2%和8.8%)

* 预计东盟国家今明两年经济增长率分别为5.4%和5.6%(前次预估分别为5.5%和5.7%)

路透马尼拉9月14日电---亚洲开发银行(ADB)周三公布其对亚洲45个发展中经济体的2011年展望报告.

参阅报告全文请访问ADB网站:(www.adb.org)

GDP成长率(%)(括号内为4月预估)

--实际值-- --预测值--

2010 2011 2012

中亚 6.6 6.1 (6.7) 6.6 (6.9)

东亚 9.6 8.1 (8.4) 8.0 (8.1)

中国 10.3 9.3 (9.6) 9.1 (9.2)

韩国 6.2 4.3 (4.6) 4.3 (4.6)

南亚 7.9 7.2 (7.5) 7.7 (8.1)

印度 8.5 7.9 (8.2) 8.3 (8.8)

东南亚 7.9 5.4 (5.5) 5.6 (5.7)

印尼 6.1 6.6 (6.4) 6.8 (6.7)

马来西亚 7.2 4.8 (5.3) 5.1 (5.3)

菲律宾 7.6 4.7 (5.0) 5.1 (5.3)

新加坡 14.5 5.5 (5.5) 4.8 (4.8)

泰国 7.8 4.0 (4.5) 4.5 (4.8)

越南 6.8 5.8 (6.1) 6.5 (6.7)

太平洋地区 5.7 6.4 (6.3) 5.5 (5.4)

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