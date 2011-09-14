〔表格〕亚洲开发银行对亚洲经济成长和通胀的预测

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* ADB下调亚洲发展中经济体2011年GDP增长率预估至7.5%,2012年调降至7.5%(前次预估分别为7.8%和7.7%)
* 预计今明两年平均通胀年率分别为5.8%和4.6%(此前预估分别为5.3%和4.6%)
* 预计中国今明两年经济增长率分别为9.3%和9.1%(前次预估分别为9.6%和9.2%)
* 预计印度今明两年经济增长率分别为7.9%和8.3%(前次预估分别为8.2%和8.8%)
* 预计东盟国家今明两年经济增长率分别为5.4%和5.6%(前次预估分别为5.5%和5.7%)
路透马尼拉9月14日电---亚洲开发银行(ADB)周三公布其对亚洲45个发展中经济体的2011年展望报告.
参阅报告全文请访问ADB网站:(www.adb.org)
GDP成长率(%)(括号内为4月预估)
--实际值-- --预测值--
2010 2011 2012
中亚 6.6 6.1 (6.7) 6.6 (6.9)
东亚 9.6 8.1 (8.4) 8.0 (8.1)
中国 10.3 9.3 (9.6) 9.1 (9.2)
韩国 6.2 4.3 (4.6) 4.3 (4.6)
南亚 7.9 7.2 (7.5) 7.7 (8.1)
印度 8.5 7.9 (8.2) 8.3 (8.8)
东南亚 7.9 5.4 (5.5) 5.6 (5.7)
印尼 6.1 6.6 (6.4) 6.8 (6.7)
马来西亚 7.2 4.8 (5.3) 5.1 (5.3)
菲律宾 7.6 4.7 (5.0) 5.1 (5.3)
新加坡 14.5 5.5 (5.5) 4.8 (4.8)
泰国 7.8 4.0 (4.5) 4.5 (4.8)
越南 6.8 5.8 (6.1) 6.5 (6.7)
太平洋地区 5.7 6.4 (6.3) 5.5 (5.4)
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亚洲发展中地区 9.0 7.5 (7.8) 7.5 (7.7)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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