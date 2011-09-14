〔亚洲经济〕ADB调降成长预估,就通胀与资本流动发出警=2告

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
ADB称,尽管全球困难重重,但该地区经济仍保持健康增长.亚洲发展中经济体2011和2012年经济料分别增长7.5%.这一地区包括中亚、东亚、南亚、东南亚和太平洋地区的45个国家.
这要低于ADB在4月做出的预估.当时ADB预计,2011和2012年该地区经济增长率分别为7.8%和7.7%.
参阅ADB预估图表,请点击(link.reuters.com/kad73s)
参阅ADB报告全文,请登录官方网站(www.adb.org)
**通胀,资金流入**
ADB总裁黑田东彦指出,主要工业经济体年内稍早展现出的短暂复苏,被美国债信评级遭下调、欧洲债务问题和日本3月地震海啸给打乱.
他说道:"不过,亚洲发展中经济体仍在继续稳步增长...尽管是由中国和印度两国领头增长,但整个地区都感到了这股势头."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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