〔亚洲经济〕ADB调降成长预估,就通胀与资本流动发出警=2告

ADB称,尽管全球困难重重,但该地区经济仍保持健康增长.亚洲发展中经济体2011和2012年经济料分别增长7.5%.这一地区包括中亚、东亚、南亚、东南亚和太平洋地区的45个国家.

这要低于ADB在4月做出的预估.当时ADB预计,2011和2012年该地区经济增长率分别为7.8%和7.7%.

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**通胀,资金流入**

ADB总裁黑田东彦指出,主要工业经济体年内稍早展现出的短暂复苏,被美国债信评级遭下调、欧洲债务问题和日本3月地震海啸给打乱.