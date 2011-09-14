豪华车在法兰克福车展大出风头

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福9月13日电---危机？哪看得到什麽危机？

欧元区金融动荡、美国债信评级下调、股市重挫，气候变化疑虑，促使消费者倾向低排放汽车，这些都是事实。但在法兰克福车展上，昂贵的、大功率、高排量汽车成为关注焦点。

对豪华车的需求仍高得令人瞠目结舌。

兰博基尼(Lamborghini)执行长温科尔曼(Stephan Winkelmann)说：“这些是梦幻汽车，它不是那种你需要才买的汽车，而是那种你为了实现童年梦想而买的车。”

温科尔曼对路透表示：“这是花钱买至爱，有时候钱不是问题。”

兰博基尼在车展上推出了Gallardo LP 57004 Super Trofeo Stradale限量版汽车。这款汽车拥有10缸发动机和570马力功率。

这款鲜艳的红色兰博基尼汽车周二刚亮相，便赢得围观记者的一片喝彩声。该车零售价超过20万欧元。

尽管展会前媒体对电动车和低排量车非常关注，但高排量汽车还是在车展上大出风头。

此次法兰克福车展首次为电动车专设一整个展厅，每家汽车制造商都有电动车发展计划。但周二展会对媒体开放时，媒体兴奋点却在其它展厅。

保时捷执行长穆勒(Matthias Mueller)告诉路透：“有的人够有钱，生活中是成功人士，他们就是喜欢保时捷品牌。”保时捷此次展出的911新一代车型，拥有350马力功率，售价25万欧元左右。(完)