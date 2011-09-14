豪华车在法兰克福车展大出风头

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福9月13日电---危机？哪看得到什麽危机？
欧元区金融动荡、美国债信评级下调、股市重挫，气候变化疑虑，促使消费者倾向低排放汽车，这些都是事实。但在法兰克福车展上，昂贵的、大功率、高排量汽车成为关注焦点。
对豪华车的需求仍高得令人瞠目结舌。
兰博基尼(Lamborghini)执行长温科尔曼(Stephan Winkelmann)说：“这些是梦幻汽车，它不是那种你需要才买的汽车，而是那种你为了实现童年梦想而买的车。”
温科尔曼对路透表示：“这是花钱买至爱，有时候钱不是问题。”
兰博基尼在车展上推出了Gallardo LP 57004 Super Trofeo Stradale限量版汽车。这款汽车拥有10缸发动机和570马力功率。
这款鲜艳的红色兰博基尼汽车周二刚亮相，便赢得围观记者的一片喝彩声。该车零售价超过20万欧元。
尽管展会前媒体对电动车和低排量车非常关注，但高排量汽车还是在车展上大出风头。
此次法兰克福车展首次为电动车专设一整个展厅，每家汽车制造商都有电动车发展计划。但周二展会对媒体开放时，媒体兴奋点却在其它展厅。
保时捷执行长穆勒(Matthias Mueller)告诉路透：“有的人够有钱，生活中是成功人士，他们就是喜欢保时捷品牌。”保时捷此次展出的911新一代车型，拥有350马力功率，售价25万欧元左右。(完)
--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。