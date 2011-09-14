《中国报摘》--其他报纸重要消息9月14日(II)

**每日经济新闻**

--从中国"7.23"甬温线特大铁路交通事故调查组知情人士处获悉,技术组相关调查已结束,管理组,综合组及专家组意见也已上报国务院.该人士证实了"雷击破坏设备"的说法.

--据悉,南方电网所覆盖的五个省份,再加上浙江,四川,重庆等地电力缺口已达2,000万千瓦,缺电同时,电力企业非计划停机现象依然严重.

**证券时报**

--下半年上海将建立地方政府偿债机制,安排政府性债务偿还资金,研究制定上海市政府性债务偿债准备金管理办法.

--据用益信托研究中心的统计,8月房地产信托成立规模和占比均下滑.房地产信托发行规模已从7月的236.72亿元人民币下降至8月的186.19亿元,占比也从43%降至35%.

**经济参考报**

--来自美国和中国的多位经济学家在第三届中美经济学家对话上共同表示,当前世界经济复苏形势极其脆弱,逼近二次探底的边缘,中美应该加强经济合作.

--国内外近百家PE(私募股权基金)、风险投资机构都高调宣布正在部署对中国"十二五"(2011-2015年)期间的产业投资,其中传统产业的技术升级、战略性新兴产业(高端装备制造)和现代服务业将成为新产业周期的三大投资主线.

**新京报**

--财政部相关部门官员表示,财政部对奢侈品进口税的态度较此前并没有发生变化.而此前财政部并不赞成调降奢侈品进口税.但有媒体称下调奢侈品税率正在各部门间形成共识.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/尹嫄婷;; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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