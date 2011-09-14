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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 09:56 BJT

〔中国新债〕中石油集团下周三将招标发行100亿元中期票据,期限三年

路透上海9月14日电---中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司周三公告称,将于

下周三(21日)招标发行100亿元人民币中期票据,期限三年.

中石油集团旗下有上市公司中国石油(601857.SS)(0857.HK).

本期债为中石油集团今年第四期中票,此前其发行的两期中票合计200亿元,三年和五年各半;而第三

期中期票据,将在下周二(20日)招标发行,总额100亿元,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中石油集团 100 100 3 9/21招标 工商银行 AAA 9/22 9/23

农业银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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