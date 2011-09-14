〔中国传媒〕财新传媒19.77%国有股权以5,647.6万元挂牌出让

路透上海9月14日电---浙江产权交易所网站公告显示,中国知名财经媒体--财新传媒有限公司19.77%股权已被挂牌出让,出让方为其国有股东浙报传媒控股集团公司,挂牌价格为5,647.6万元人民币.

2009年,知名媒体人胡舒立率领《财经》杂志的核心采编团队出走,随後创立财新传媒.目前财新传媒经营一网三刊,即财新网、《新世纪》周刊、《中国改革》月刊和《比较》杂志.

公告要求,受让人需一次性付款,并承诺受让股权後,须向财新传媒提供不少于1亿元的借款,借款期限为五年.受让人须为中国境内注册的内资企业,注册资本不少于3亿元.在10月12日前,有意受让方需向浙江产权所递交竞买报名材料,若有两家或两家以上的合格竞买人报名,最终将采用竞价形式进行转让.

公告显示,截止7月底,财新传媒的所有者权益为2,111.34万元,最新评估值为2亿304.98万元.而按此次挂牌出让底价来计算,财新传媒的估值已增至2亿8,567万元.

目前暂未联络到浙报传媒发言人发表评论.浙报传媒转让前持有财新传媒40%股权,目前浙报传媒借壳*ST白猫(600633.SS)实现整体上市的计划已获批,正进入最後实施阶段.

财新的竞争对手--《财经》杂志的母公司财讯传媒(0205.HK)已在香港上市,其市值约为6.96亿港元.(完)