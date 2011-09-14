《达沃斯论坛》防止主权债务危机蔓延,继续扩大对欧洲的投资--中国总理

路透大连9月14日电---中国国务院总理温家宝周三表示,要防止主权债务危机的蔓延和扩散,中国对欧洲债务问题愿意伸出援助之手,继续扩大对欧洲的投资.

"希望一些欧洲国家在战略上看待中欧关系,承认中国的完全市场经济地位."他在出席夏季达沃斯论坛时并称.

温家宝指出,美元汇率波动使国际大宗商品价格处于不稳定状态,新兴发展中国家面临通胀压力;中国首先把自己的事情办好,同时要加强国际经济和金融改革.

他并表示,美国应该放开商品管制,扩大对中国商品的进口;希望美国实行正确的经济政策,以维护投资者利益和信心.