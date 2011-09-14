《达沃斯论坛》防止主权债务危机蔓延,继续扩大对欧洲的投资--中国总理

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透大连9月14日电---中国国务院总理温家宝周三表示,要防止主权债务危机的蔓延和扩散,中国对欧洲债务问题愿意伸出援助之手,继续扩大对欧洲的投资.
"希望一些欧洲国家在战略上看待中欧关系,承认中国的完全市场经济地位."他在出席夏季达沃斯论坛时并称.
温家宝指出,美元汇率波动使国际大宗商品价格处于不稳定状态,新兴发展中国家面临通胀压力;中国首先把自己的事情办好,同时要加强国际经济和金融改革.
他并表示,美国应该放开商品管制,扩大对中国商品的进口;希望美国实行正确的经济政策,以维护投资者利益和信心.
--发稿 李文科/李然/钟华; 撰写 康熙泽; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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