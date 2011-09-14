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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 10:07 BJT

〔金属期市〕LME期铜上扬0.7%,市场在静候欧洲领导人电话会议的召开

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海9月14日电---伦敦期铜周三持稳,在欧洲领导人今日稍晚就希腊债务问题举行电话会议前,市场持静观立场.

金砖四国主要新兴经济体可能买进更多欧元计价债券的消息也提振市场人气.

0112GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3扬升0.7%,报每吨8,837美元,上日涨0.2%.

沪铜主力11月合约SCFc3涨1.1%至66,380元人民币,上日下跌1.9%.

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