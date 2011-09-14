〔金属期市〕LME期铜上扬0.7%,市场在静候欧洲领导人电话会议的召开

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])
路透上海9月14日电---伦敦期铜周三持稳,在欧洲领导人今日稍晚就希腊债务问题举行电话会议前,市场持静观立场.
金砖四国主要新兴经济体可能买进更多欧元计价债券的消息也提振市场人气.
0112GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3扬升0.7%,报每吨8,837美元,上日涨0.2%.
沪铜主力11月合约SCFc3涨1.1%至66,380元人民币,上日下跌1.9%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。