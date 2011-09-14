〔标题新闻〕新闻集团股东指称,董事会十多年前就知晓旗下美国机构非法侵入对手电脑的行为

《RUSSELL专栏》必和必拓与力拓产出数据凸显大宗商品市场困境

路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。