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债券 | 2011年 9月 14日 星期三 10:32 BJT

〔美国经济〕2010年贫困人口达到创纪录的4,600万--统计局报告

路透华盛顿9月13日电---美国政府周二公布的一份报告反映出,长期高失业率给经济带来了糟糕的影响,2010年处于贫困线以下的美国人达到创纪录的4,600万人,贫困率为1993年以来最高.

美国统计局(U.S. Census Bureau)称,2010年美国贫困率连续第三年上升,达到5.1%.贫困人数为政府1959年开始公布此项估计数字以来最多.

美国家庭的贫困线标准是,有两个孩子是四口之家年收入为22,113美元.(完)

--编译 郑茵;审校 王丽鑫

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