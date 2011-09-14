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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 10:38 BJT

〔日本经济〕海外需求下降可能损及日本复苏--央行审议委员宫尾龙藏

路透日本函馆9月14日电---日本央行审议委员宫尾龙藏周三表示:

* 日本经济正稳步上升,因地震造成的供应限制大多得到解决.

* 将在必要时采取适当的政策措施.

* 需要密切关注欧元区债务问题动向.

* 有关欧债问题的风险上升.

* 日本经济将继续温和复苏.

* 海外需求下降幅度或超预期.

* 海外需求下降可能损及日本复苏.

* 日圆升值、能源成本上升、通缩预期延长也可能威胁日本经济复苏.

* 美国经济正在复苏,但速度明显放缓.

* 欧美复苏放缓可能令亚洲及新兴国家的外部需求僵滞.

* 非常规货币宽松政策有独特的副作用,需要注意.

* 在指引货币政策时需谨慎而果断.

* 在引导政策时,应考虑能让收效最大而副作用最小的时机和步骤.(完)

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