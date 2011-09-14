〔日本经济〕海外需求下降可能损及日本复苏--央行审议委员宫尾龙藏

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透日本函馆9月14日电---日本央行审议委员宫尾龙藏周三表示:
* 日本经济正稳步上升,因地震造成的供应限制大多得到解决.
* 将在必要时采取适当的政策措施.
* 需要密切关注欧元区债务问题动向.
* 有关欧债问题的风险上升.
* 日本经济将继续温和复苏.
* 海外需求下降幅度或超预期.
* 海外需求下降可能损及日本复苏.
* 日圆升值、能源成本上升、通缩预期延长也可能威胁日本经济复苏.
* 美国经济正在复苏,但速度明显放缓.
* 欧美复苏放缓可能令亚洲及新兴国家的外部需求僵滞.
* 非常规货币宽松政策有独特的副作用,需要注意.
* 在指引货币政策时需谨慎而果断.
* 在引导政策时,应考虑能让收效最大而副作用最小的时机和步骤.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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