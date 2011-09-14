《交易视点》中国转债市场最差时刻正在过去,但短期走好难度仍大--中金

路透上海9月14日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，转债市场最差时刻正在过去,也就是从快速下跌阶段进入震荡寻底阶段，调整的幅度和斜率将放缓，但短期走好难度仍较大.

本轮转债估值调整可看作筹码向要求低估值投资者转移的过程，伴随着市场情绪从过于乐观转向过于悲观。引发这种调整的触发剂包括：石化转债扩容、流动性冲击、股市反弹预期破灭等。

转债市场最差时刻正在过去，供给、新券上市、双良回售等风险点已经接连释放，但股市和流动性冲击仍值得警惕。经过本轮调整，转债品种“进可攻、退可守”特性已经凸显。

此外，股票投资者对转债市场的关注度明显加强，这在我们看来也是估值见底的重要信号。长期看，当前价位介入转债市场，对保险、财务、QFII 等长线投资者已经具备了非常好的吸引力。而对股票投资者，在不确定性较大情况下持有转债的性价比也明显好于正股。

当然，转债市场大格局显然取决于股市，但我们对股市近期表现仍偏谨慎，所以判断转债市场只是从快速下跌阶段进入震荡寻底阶段，调整的幅度和斜率将放缓，但短期走好难度仍较大。

因此，我们仍维持“慢节奏”建仓建议，季度末资金最紧张时点值得关注，不追涨，偏好信用资质好个券（08年教训，信用资质差个券的债底保护并不可靠）。而工行、国电、国投、石化、中行、深机、中海、巨轮等都具备不错的投资价值。

**供给压力已不再主要风险点**

对近期投资者询问较多的问题，做如下答复：第一、未来供给的压力有多大？我们认为供给压力已经不再是转债市场的主要风险点。只有民生转债200 亿元可转债是投资者需要中期面临的扩容压力，预计在年底阶段发行（11-12 月份）。银行及其他央企采取转债融资方式的可能性已经不大。我们乐见转债市场扩容，但反对“单一、粗暴”的供给.

第二、石化转债後续会有何进展？公司主动修正石化转债转股价的可能性似乎很小。但公司为安抚投资者，不排除会做出一定的承诺，比如第二期转债转股价不低于第一期等。此外，该转债价格应该向债底靠拢的观点是走向了另一个极端。石化转债在估值上应有所折价，底价溢价率的幅度取决于股性，这是投资者需要注意的关键.

第三，转债市场目前的最大风险点仍在于股市。 双良转债：条款博弈一波三折，公司调整了之前的转股价修正方案。发行人明显低估了回售压力，本次调整可看做补救措施。补救还来得及吗？回售压力仍难避免，但力度可能有所降低。谁是赢家？投资者和上市公司两败俱伤，大股东仍是唯一赢家。(完)

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