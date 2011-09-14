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债券 | 2011年 9月 14日 星期三 11:42 BJT

〔标题新闻〕美国联邦存款保险公司要求大型金融机构在2012年7月1日前提交破产分拆预备方案

注:美国联邦存款保险公司英文名为Federal Deposit Insurance Corp

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS1E78C0PI]

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