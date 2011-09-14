〔韩国汇市〕韩元兑美元跌幅扩大至逾2%,一度跌穿1,100的心理关口

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月14日电---韩国韩元兑美元周三盘中跌幅扩大至逾2%,因欧元区债务危机前景不定,令交易员回避高风险资产,从而拖累韩元.
韩圜兑美元KRW=KRW=KFTC一度下跌2.07%,至1,100.1韩元,5月末以来首次跌破1,100韩元的重要心理关口.
今日韩国汇市自上周五以来首次恢复交易,期间因公共假期休市.(完)
--编译 丁琦;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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