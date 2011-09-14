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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 10:59 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元跌幅扩大至逾2%,一度跌穿1,100的心理关口

路透首尔9月14日电---韩国韩元兑美元周三盘中跌幅扩大至逾2%,因欧元区债务危机前景不定,令交易员回避高风险资产,从而拖累韩元.

韩圜兑美元KRW=KRW=KFTC一度下跌2.07%,至1,100.1韩元,5月末以来首次跌破1,100韩元的重要心理关口.

今日韩国汇市自上周五以来首次恢复交易,期间因公共假期休市.(完)

--编译 丁琦;审校 徐文焰

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