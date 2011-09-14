〔路透调查〕瑞士央行可能强调瑞郎汇率上限承诺,抑或采取更多措施

路透苏黎世9月13日电---瑞士央行(SNB)可能在周四的季度货币政策会议上强调对瑞郎汇率设定最新上限的承诺,甚至提高这一上限,抑或采取其他行动,同时下调经济增长和通胀预估.

据路透调查,瑞士央行本周势必维持三个月瑞郎伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)目标在零水准,而且在今後相当长的时间内都会如此.大多数受访者认为,瑞士央行未来六个月能够守住1.20关口.

"他们或许会重申以前的言论,以明确表明他们准备护卫这一目标,也会再次表示,他们准备在必要时使用更多的流动性,"瑞士信贷的分析师Fabian Heller称,"他们也可能下调通胀预期."

瑞士央行将在9月15日0730GMT公布利率决议、经济增长和通胀预估.

瑞士央行8月3日下调利率目标至最低水准,并开始扩大向银行业提供的资金规模,以期打压瑞郎.但此举并未长久遏制瑞郎升势,促使央行为瑞郎兑欧元汇率设定上限.

瑞士央行曾多次表示,如若需要,则可能采取更多措施遏制瑞郎.如果全球经济形势变得更加不确定,那麽对冲基金和投机客或将再度买进瑞郎,届时将考验央行的决心.

瑞士央行将活期存款规模扩大了逾三倍至2,000亿瑞郎,该存款用于向商业银行提供资金.瑞士央行周四或将宣布,将进一步扩大活期存款规模.

瑞士央行的另一个选择可能是改变瑞郎汇率上限,比如从当前的1.20水准上调至1.30.(完)