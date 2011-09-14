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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 10:53 BJT

〔日本债市〕日债期货微涨,仍受欧债危机与美国经济担忧支撑

路透东京9月14日电---日本政府公债期货周三小幅上涨,受欧债危机和全球经济放缓担忧引发的避险买盘支撑,未受美国公债下跌的影响.

12月10年期日债期货2JGBv1上涨0.05点至142.62,升至20日移动均线切入位142.57,以及一目均衡基准线142.50的上方,推动债市上涨六个月的多头动能更加强劲.

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