〔日本债市〕日债期货微涨,仍受欧债危机与美国经济担忧支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月14日电---日本政府公债期货周三小幅上涨,受欧债危机和全球经济放缓担忧引发的避险买盘支撑,未受美国公债下跌的影响.
12月10年期日债期货2JGBv1上涨0.05点至142.62,升至20日移动均线切入位142.57,以及一目均衡基准线142.50的上方,推动债市上涨六个月的多头动能更加强劲.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。