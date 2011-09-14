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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 11:02 BJT

《外汇动态》中国总理发表言论後欧元下滑,关注欧盟领导人电话会议

0245GMT---欧元兑美元下滑,稍早中国总理温家宝表示,一些国家的主权债务问题正在加重;但在温家宝表示中国将继续对欧洲国家施以援手後,欧元短暂反弹.

不过,在法国、德国和希腊领导人于1600GMT左右举行电话会议前,欧元最新走势仅是小题大做.

欧元/美元EUR=现报1.3659美元,日内下跌0.1%.(完)

--编译 王兴亚;审校 王丽鑫

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