〔中国房地产〕领盛投资收购成都一地块49%股份,看好二线城市机会

路透北京9月14日电---全球房地产管理和投资服务公司仲量联行(JLL.N)集团成员--领盛投资管理有限公司周三称,通过旗下领盛亚洲机会III基金,成功收购中国成都市一处地块49%股份,并表示看好二线城市的投资机会.

领盛投资发布的新闻稿称,领盛以4.4亿元人民币向瑞安建业(0983.HK)收购了一处占地57,397平方米地块之49%的股权.该地块为一个城市综合开发项目,在未来三年内将由领盛及瑞安建业共同开发.

"我们已瞄准中国二线城市的投资机会,并预计这些城市的房地产行业将有进一步的增长."领盛投资管理中国区董事区伟邦说.

该地块位于成都市的东北部二环,地块所属区域最近已被成都市政府纳入旧城改造计划的目标区域.该计划包括搬迁一个地区批发市场、开通一条新地铁线路,以及对地块附近的成都北站进行的重大升级.

领盛投资此前称,看好今年中国二线城市的高质量住宅发展项目,并建议本土核心投资者考虑一线城市和发展较佳的二线城市的高质量写字楼和零售资产.[ID:nCN1627215]

国家统计局此前公布,1-8月全国房地产开发投资37,781亿元,同比增长33.2%,较1-7月33.6%的增速略有下滑;同期全国商品房销售面积增长13.6%,持平前七月;商品房销售额同比增长25.9%,较1-7月26.1%增速放缓.[ID:nCN1955863](完)