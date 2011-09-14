〔中国货币市场〕回购利率低位震荡,明日准备金调整缴款料可平静面对

路透上海9月14日电---中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周三早盘低位盘整.市场流动性维持宽松,各期限资金供给充裕,回购利率遂在低档徘徊.

交易员并表示,明日是中小行准备金上缴基数扩大後的首批缴款,但大多数银行已经将资金备齐,市场短期资金需求平稳,料明日缴款可平静面对.

"资金情况还是比较宽松的,我们自己也在出一点隔夜资金."上海一位银行交易员称."明天准备金调整缴款应该没什麽问题,现在隔夜资金供给还是非常充裕."

但他也表示,虽然目前资金面显宽,但考虑到央行扩大存款准备金上缴基数将会持续对流动性进行回笼,机构对年内流动性情况并不乐观,料资金价格持续下跌的空间有限

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日,中小机构首批上缴为9月15日.[ID:nCN1927347]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9671 2.9671 0.00

七天CN7DRP=CFXS 3.2851 3.2844 +0.07

14天CN14DRP=CFXS 3.5644 3.4925 +7.19

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9882 2.9547 +3.35

七天CHICNY7D=CFXS 3.2935 3.3089 -1.54

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