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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 11:16 BJT

〔中国新债〕上港集团下周三将发行30亿元中期票据,期限三年

路透上海9月14日电---中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司(600018.SS)

周三公告称,将于下周三(21日)簿记建档发行30亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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上港集团 30 30 3 9/21簿记建档 中国银行 AAA 9/22 9/23

(600018.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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