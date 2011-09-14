《全球市场》亚洲股市下跌,欧元区危机打压市场信心

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日经指数下跌0.2%,MSCI日本以外亚太股指跌1%
* 欧元兑美元回落至1.3660附近,美元指数涨0.3%
* 希腊、法国和德国领导人将于1600GMT会晤
* 金价上涨0.5%,日债走坚
* 石油及铜价小幅下跌,美国原油跌破每桶90美元
路透新加坡9月14日电---亚洲股市和欧元周三下跌,因投资者依然对欧元区领导人能否推出一个协调一致的计划,以解决主权债务问题缺乏信心,很多投资者担心这或引发一场新的银行业危机.
7月末以来,对美国重陷衰退及欧洲债务问题的双重忧虑,一直令全球市场动荡不安.在欧债危机中,希腊、爱尔兰和葡萄牙被迫寻求救助,意大利和西班牙公债亦面临压力.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。