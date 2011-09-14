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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 11:22 BJT

《全球市场》亚洲股市下跌,欧元区危机打压市场信心

* 日经指数下跌0.2%,MSCI日本以外亚太股指跌1%

* 欧元兑美元回落至1.3660附近,美元指数涨0.3%

* 希腊、法国和德国领导人将于1600GMT会晤

* 金价上涨0.5%,日债走坚

* 石油及铜价小幅下跌,美国原油跌破每桶90美元

路透新加坡9月14日电---亚洲股市和欧元周三下跌,因投资者依然对欧元区领导人能否推出一个协调一致的计划,以解决主权债务问题缺乏信心,很多投资者担心这或引发一场新的银行业危机.

7月末以来,对美国重陷衰退及欧洲债务问题的双重忧虑,一直令全球市场动荡不安.在欧债危机中,希腊、爱尔兰和葡萄牙被迫寻求救助,意大利和西班牙公债亦面临压力.

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