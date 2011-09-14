〔新债招标〕中国一年期国债中标利率高于预期,获25.1亿元追加认购(更新版2)

(新增公告内容)

* 一年国债中标利率高于预期,现券短端收益率应声上行

* 获25.1亿元追加认购,最终发行总量325.1亿元

* 中标利率3.90%,落在预测区间上限

* 受中期资金面及通胀隐忧拖累

路透上海9月14日电---受中期资金面及通胀隐忧拖累,中国财政部周三招标发行的一年期固息国债中标利率高于预期.但3.90%的票面利率亦引来更多配置资金关注,并获得了25.1亿元人民币的追加认购,使得该期国债实际发行总量达到325.1亿元.

财政部公告显示,该期国债投标量为648.4亿元,扣除追加发行量後的首场投标倍数为2.08倍.业内人士稍早并透露,该期债的边际(最优)中标收益率为3.95%.此前市场预测中标利率区间为3.78%-3.90%,均值3.83%.

今日现券短端品种收益率亦受新债招标结果推动走升.目前期限近0.83年的固息国债110018券最新双边报价CN110018=CFXM为3.95%/3.86%,较昨日尾盘3.85%/3.78%上涨近10个基点(bp).

上海一券商交易员称,"这个结果(中标利率)比我们预计的高了不少,虽然倍数看起来还蛮高的,那是因为短期资金宽松,搏边际的人比较多."

他表示,10月份是准备金新政後缴款压力最大的一个月,随着国庆长假的临近,市场对未来资金面预期比较谨慎.另外,自从8月通胀数据公布以来,投资者对通胀回落幅度的预期已经没有之前那麽乐观了,新涨价因素导致通胀压力似有抬头.

中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅自三年高位回落至6.2%,但回落主要由翘尾因素下降所致,通胀压力并未得到根本缓解.虽然未来通胀有望从高位逐步回落,但预计货币政策难有实质性放松.[ID:CN1955507]

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴.即四大行、交行和邮储银行分别在9 月5日、10月5日和11月5日将保证金存款馀额的20%、60%和100%计入一般存款.[ID:nCN1927347]

该期债为财政部今年第20期记账式附息国债,到期一次还本付息,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

该期国债9月15日开始发行并计息,9月19日发行结束,并从9月21日起上市交易.(完)